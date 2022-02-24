البنتاجون: بوتين جاهز لغزو أوكرانيا.. والبيت الأبيض يعلن: بايدن لن يرسل جنوداً للقتال في كييف

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البنتاجون، الأربعاء، أن تقييمات الاستخبارات تقول إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جاهز لغزو أوكرانيا، موضحاً أن القوات الروسية جاهزة للتحرك عسكرياً.

وبحسب ما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية، قال مسئول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية في تصريحات للصحفيين: "تقديرنا أن القوات الروسية حول أوكرانيا في حالة تأهب وفي مواقع متقدمة وجاهزة".

وأضاف المسئول: "لا تأكيد على أن القوات الروسية دخلت إلى مناطق (دونتيسك ولوغانسك) التي اعترفت موسكو باستقلالها"، مشيرا إلى أن مواقعهم قريبة.

وتابع: "لدينا مؤشرات مبنية على الاستخبارات وأمام أعيننا من ضمنها صور الأقمار الاصطناعية إنهم جاهزون للهجوم لو تلقوا الأوامر".

وواصل المسئول: "لدى القوات الروسية كل أنواع العتاد من قوات مقاتلة إلى صواريخ وبحريةومدرعات وطائرات لشنّ هجوم"، مبيناً أن الروس زادوا من حجم قدراتهم في البحر المتوسط والقوات الموجودة في البحر الأسود مهمة من الناحية العسكرية لشنّ هجوم على أوكرانيا.

وأكد المسئول الأمريكي مواصلة مراقبة تحركات القوات الروسية نحو أوكرانيا من الفضاء.

في الوقت ذاته، قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعمل من أجل الحد من تأثير العقوبات على روسيا على أسعار الطاقة، وذلك وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن جو بايدن لن يرسل جنوداً للقتال في أوكرانيا.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: قوات روسية إضافية تتحرك إلى إقليميي دونيتسك ولوجانسك.

وفي وقت سابق، نقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية عن مسئولين استخباراتيين لم تسمهم أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، معلومات استخبارية تقدر بأن روسيا تستعد لغزو شامل لأوكرانيا خلال 48 ساعة.

ونقلت المجلة عن مسئول أميركي قوله إنه "تم تحذير رئيس أوكرانيا من أن روسيا ستبدأ على الأرجح غزوا في غضون 48 ساعة بناء على معلومات استخباراتية أميركية".

وأضاف: أن "تقارير مراقبي طائرات أشارت إلى أن روسيا انتهكت المجال الجوي الأوكراني في وقت سابق اليوم، وحلقت طائرات ربما تكون استطلاعية لفترة وجيزة فوق أوكرانيا".

يأتي هذا بعدما تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بإرسال قوات لدعم منطقتي دونيتسك ولوغاستك، وأكد نيته إقامة علاقات دبلوماسية مع "الجمهوريتين" الانفصاليتين.

وحصل بوتين على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد، وهو الغرفة العليا في البرلمان الروسي، لنشر قوات مسلحة روسية في منطقتين يسيطر عليهما الانفصاليون في شرق أوكرانيا من أجل ما وصفه أعضاء في المجلس بأنه مهمة "لحفظ السلام".

واستدعت تلك الخطوات الروسية استنفاراً عالمياً، وعقوبات عدة فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا على مصارف روسية، ومقربين من بوتين.

يشار إلى أن الصراع الروسي الأوكراني انطلق منذ أكتوبر الماضي 2021، بسبب الحشود الروسية العسكرية على الحدود، إلا أنه اتخذ منعطفا أكثر تصعيدا خلال اليومين الماضيين مع الدخول الروسي إلى الشرق الأوكراني، ما أنهى اتفاقيات السلام التي كانت ترعى الوضع بين الطرفين (مينسك).