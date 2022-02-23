شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب قاسم سليماني.. إيران تعتزم حجب تطبيق إنستجرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعتزم إيران حجب تطبيق إنستجرام، وذلك عقب قيامه بحجب الكثير من الحسابات التي كانت تروج للحرس الثوري الإيراني، وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي تم اغتياله قبل عامين.

وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة التي تعمل تحت عنوان «حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني»، قد صوتت بأغلبية ساحقة، على قانون الحد من شبكة الإنترنت.

وتم التصويت لفتح المجال للحرس الثوري الإيراني والأجهزة الأمنية للسيطرة عليها وعلى وسائل التواصل.

يأتي هذا بعدما قال خامنئي إن المواقع والتطبيقات التي تمنع نشاط الحسابات المرتبطة بإيران من النشر والنشاط بحرية على شبكة الإنترنت يجب أن يتم منع وصولها، وحجبها.

وعقب تصريح خامنئي وضعت خطة «حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني» على جدول أعمال البرلمان الإيراني، بعد أن انتقد خامنئي بشدة، في خطابات عديدة.