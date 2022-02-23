شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب قاسم سليماني.. إيران تعتزم حجب تطبيق إنستجرام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعتزم إيران حجب تطبيق إنستجرام، وذلك عقب قيامه بحجب الكثير من الحسابات التي كانت تروج للحرس الثوري الإيراني، وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي تم اغتياله قبل عامين.
وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة التي تعمل تحت عنوان «حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني»، قد صوتت بأغلبية ساحقة، على قانون الحد من شبكة الإنترنت.
وتم التصويت لفتح المجال للحرس الثوري الإيراني والأجهزة الأمنية للسيطرة عليها وعلى وسائل التواصل.
يأتي هذا بعدما قال خامنئي إن المواقع والتطبيقات التي تمنع نشاط الحسابات المرتبطة بإيران من النشر والنشاط بحرية على شبكة الإنترنت يجب أن يتم منع وصولها، وحجبها.
وعقب تصريح خامنئي وضعت خطة «حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني» على جدول أعمال البرلمان الإيراني، بعد أن انتقد خامنئي بشدة، في خطابات عديدة.
Related Posts:
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب قاسم سليماني.. إيران تعتزم حجب تطبيق إنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.