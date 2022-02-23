شكرا لقرائتكم خبر عن مخدرات وغسيل أموال .. إقالة وزير الداخلية في هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر رئيس دولة باراغواي، ماريو عبده بينيتز، قرارا بإقالة وزير الداخلية في البلاد.

وجاء قرار الإقالة بسبب الشبهات القانونية التي لاحقت وزير الداخلية بشأن صلته بتجارة المخدرات وغسيل الأموال.

وقد أقدم الرئيس إقالته من أجل الحفاظ على ما وصفها بشرعية وزارة الداخلية، وذلك عقب اعتقال تاجر مخدرات برازيلي، يشتبه في علاقته بوزير الداخلية الباراغواياني .

وخرج وزير الداخلية بعد إذاعة الخبر على وسائل الإعلام المحلية، لنفي ما نسب إليه، مؤكداً أن التواصل مع الموقوف حدث قبل أن يدرك انتماءه إلى إحدى المنظمات الإجرامية.

يذكر أنه جرى القبض على مهرب المخدرات قبل أيام عدة بالبرازيل، في إطار تنفيذ عملية أمنية بدعم من وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية.