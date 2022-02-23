شكرا لقرائتكم خبر عن منعه من الظهور.. معلومات سرية تكشف مفاجأة عن زعيم مليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تستمر ضربات التحالف ضد مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، حيث تم تدمير منصة صواريخ باليستية، إضافة إلى العديد من العتاد والآليات العسكرية.

ففي صنعاء، كشفت معلومات سرية عن اختراق استخباراتي للدائرة الضيقة المحيطة بزعيم الميليشيات المدعو “عبدالملك الحوثي”.

وأضافت أن هذا منعه من الظهور وقيد حركته خلال الآونة الأخيرة خوفاً من استهدافه.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر ميدانية أن 12 عربة آلية قتالية حوثية دمرت في معارك الساعات القليلة الماضية.

كما تم دك تحصينات مستحدثة للميليشيات، وتدمير تعزيزات تضم صواريخ باليستية ومنصة لإطلاقها كانت في طريقها إلى شمال حجة.

وفي مأرب قتل وأصيب العشرات من الحوثيين في معارك مع قوات الشرعية اليمنية وغارات لمقاتلات التحالف في الجبهتين الجنوبية والغربية.

كما تجددت المعارك في تعز في جبهة “الاحطوب” بمديرية جبل حبشي غرب المحافظة، عقب محاولة الميليشيات استعادة المواقع والتباب التي خسرتها مؤخرا في المنطقة.

وأكد مصدر ميداني أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في صفوف عناصرها وعتادها القتالي.