شكرا لقرائتكم خبر عن من أمام ماسبيرو.. إعلامي مصري يعلن أنه سينهي حياته بسبب عدم دفع مستحقاته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لا يزال عدم دفع المستحقات المالية ورواتب العاملين في مبنى اتحاد الإذاعة التليفزيون المصري ” ماسبيرو” مستمرة، حيث أعرب المئات عن غضبهم في وقفات احتجاجية سابقة.

كان آخر هذه الاعتراضات الغاضبة، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أحد الإعلاميين المصريين.

وبحسب الفيديو أكد الإعلامي المصري أسامة عبد المقصود أنه سيقوم بقتل نفسه أمام ماسبيرو الأحد القادم.

ويظهر الفيديو الإعلامي أسامة عبد المقصود، وهو يعلن من أمام ماسبيرو أنه سينهي حياته الأحد القادم أمام المبني ، منوها أنه سيتم القبض عليه.

كما وجه نداءا شخصيا عاجلا لوزير الدفاع ورئيس الأركان بسرعة التدخل لإنقاذ ماسبيرو.