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 المالديف تدين الهجمات الحوثية على مطار جازان

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الدمام - شريف احمد - أدانت حكومة جزر المالديف بشدة هجوم الطائرات دون طيار الذي استهدف مطار الملك عبدالله في جازان وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وقالت في بيان لها: "إن التصعيد الأخير لمثل هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية والبنية التحتية الاقتصادية يبرز الخطر المتزايد لأمن المنطقة واستقرارها، ويقوض جهود الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول سلمية للنزاع".

وأكدت حكومة جزر المالديف تضامنها مع حكومة المملكة العربية وشعبها الشقيق، مؤكدة التزامها بالوقوف ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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