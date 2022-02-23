الصدر يعلق على أزمة روسيا وأوكرانيا

بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، الى تغليب مبدأ الحوار بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، إن "الحروب ما كانت يوما حلا للمشاكل بل هي زيادة في كثرة المشاكل والازمات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع، أول أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

وأدناه نص تغريدة الصدر: