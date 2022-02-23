قبل مواجهة الريال.. تسريب خطة 'بوكيتينو'

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إلى أن بوكيتينو سيجري تعديلا مؤكدا على التشكيل الأساسي، الذي خاض مباراة الذهاب، حيث سيشارك نيمار دا سيلفا بدلا من انخيل دي ماريا.

بينما يبقى ماوريسيو حائرا في حسم مركزين، هما حارس المرمى ولاعب الوسط الثالث، بجوار ماركو فيراتي ولياندرو باريديس.



ولفتت إلى أن فرص البرتغالي دانيلو بيريرا، تبدو أقوى من السنغالي إدريسا جايي.

ويحل بي إس جي ضيفا على ريال مدريد يوم 9 آذار المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق الفرنسي بهدف كيليان مبابي.