سد النهضة .. خبير مصري ينشر صورة من قمر صناعي تنفي بدء توليد الكهرباء

الشارقة - اميمة ياسر - كشف خبير المياه المصري عباس شراقي، تفاصيل توليد الكهرباء من سد النهضة، وذلك عبر صورة نشرها ملتقطة بواسطة قمر صناعي.

وقال الخبير المصري عبر صفحته على "فيسبوك": "سد النهضة بلا كهرباء، أظهرت صور الأقمار الصناعية (Landsat) اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 عدم خروج مياه من التوربين المزمع تشغيله مما يؤكد عدم توليد كهرباء، مثلما حدث وقت الاحتفال الذي تم الأحد 20 فبراير 2022 بدون تشغيل التوربين".

وتابع شراقي: "مازالت المياه تتدفق من أعلى الممر الأوسط.التوربين سوف يعمل إن لم يكن اليوم فغداً أو الأيام القادمة أو حتى العام القادم، ولكن لا للتضليل، والموقف الحالي هو استمرار عدم إنتاج كهرباء حتى هذه اللحظة، ولو كان التوربين يعمل لتوقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط حيث أن الإيراد اليومي قليل حوالى 10 مليون متر مكعب يومياً من بحيرة تانا".

وكانت إثيوبيا قد افتتحت رسميا الأحد الماضي عملية توليد الطاقة الكهربائية من "سد النهضة"، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، على رأسهم رئيس الوزراء أبي أحمد.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه "بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية"، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%.

وبدأت عملية إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة من خلال تشغيل توربينين تم تركيبهما بالسد مؤخرا، حيث أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي رسميا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق يوم الأحد، في مرحلة هامة من المشروع المثير للجدل الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.