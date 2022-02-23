شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: تشكيل لجنة من الرياضيين ومقدمى البرامج لمتابعة توصيات "الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، إن اجتماع اليوم، عُقد بحضور كبار نجوم كرة القدم، ورؤساء القنوات ومقدمي البرامج الرياضية، مشيرا إلى أن الجميع أبدى اقتناعه بالمدونة التي تم كتابتها، وبكل التوصيات التي خرج بها الاجتماع، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة تلك التوصيات وتنفيذها والكل متفق على ضرورة تطبيق الإجراءات الموجودة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "الوسط الرياضي فيه ممارسات جيدة بالتأكيد، ولكنه يضج ببعض الممارسات السيئة، التي نرفضها جميعا، وما تم الاتفاق عليه في حال تنفيذه سيعمل على تحسين الأجواء الرياضية، والابتعاد عن السمعة الشخصية والسيرة الشخصية والسب والإهانة في مجال الرياضة، ولا داعي للتطرق لمسائل شخصية".

وقال: "ومن الأمور الهامة، هو احترام الأندية الرياضية والابتعاد عن ازدرائها، على أن يكون النقد الرياضي به احترام للأندية وجماهيرها وعدم السخرية، ودعم الفريق القومي خلال المباراتين القادمتين المؤهلتين لكأس العالم، ومن المقرر أن يتم إطلاق هاشتاج لدعم المنتخب".

وتابع: "قمنا بعمل جروب للإعلاميين الرياضيين للتواصل مع المجلس أولا بأول، وننشر الأشياء المتعلقة بالرياضة، ويضم كل مقدمي البرامج، وهو مهم لتقريب وجهات النظر، وكان هناك أسئلة مطروحة فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، لأن التجاوزات تخرج في الغالب من تلك المواقع".

وقال: "آلية التنفيذ ستكون على عدة مراحل، المرحلة الأولى أن مجموعة النقاد الرياضيين يتولوا الرد على ما يثار من شائعات وأكاذيب، ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحقائق، بالإضافة إلى إبلاغ المجلس بتلك التجاوزات ومن حق المجلس طلب غلق تلك الصفحات، وإذا كانت التجاوزات تصل لحد الجريمة يتم إخطار النيابة العامة على الفور".

وأضاف: "أرى أن الجميع لديهم نية أن تكون الفترة المقبلة فترة لتصحيح المسارات والأخطاء، وتحدثوا عن الدورات التدريبية، ومعرفة الفرق بين النقد المباح والسب، واتفقنا على عمل دورات للرياضيين، سيشارك فيها الأسماء الكبيرة التي حضرت الاجتماع، بحضور أساتذة قانون ولغة، وسنبدأ الأسبوع المقبل في تنفيذ تلك الخطة".