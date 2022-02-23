شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية البرلمان": قانون الإيجارات القديمة للأغراض التجارية تمت الموافقة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجارات القديمة للأغراض التجارية تمت الموافقة عليه وننتظر التصديق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن اللجنة ستجتمع السبت المقبل مع مثلى الملاك والمستأجرين لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالإيجارات القديمة، موضحا أنه كانت هناك مقترحات بأن نجلس مع ممثلي الملاك والمستأجرين منفردين ولكننا حريصون على طرح القضية بشكل واضح.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه كانت هناك محاولات سابقة في قضية الإيجارات القديمة ولكنها لم تنجح رغم أن النية كانت طيبة، لافتا إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها لديها رغبة في تصحيح هذا الوضع المختل، والمستأجر يعلم ذلك.

وذكر أنه في أول جلسة قال لزملائه من النواب والوزراء، أن هذا القانون لا يصح أن يكون قصير أو محدد، ولكن يتضمن تفصيلات تحدد مسؤوليات كل طرف، لأنه إصلاح هيكلي عميق يحتاج الخوض في كل التفاصيل حتى لا يعطى أي اجتهادات.