شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الأهرام العربى: الأردنيون يوحدهم الملك عبد الله وعلاقته بهم صادقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى، جمال الكشكي، رئيس تحرير جريدة الأهرام العربى، إن الأردنيين يوحدهم الملك عبد الله الثانى، فالعلاقة بين الملك عبد الله والأردنيين ثابتة وصادقة، فعندما تتجول فى شوارع الأردن قد يفاجئك الملك عبد الله يتحدث مع المواطنين.

وأضاف رئيس تحرير جريدة الأهرام العربى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك شراكة بين الملك والأردنيين أنفسهم، وهذا لا يرضى أصحاب الأجندات، ومن يخططون للفوضى والتخريب، فهى محاولة لاستئناف للفوضى من جديد، ويجب الانتباه لذلك.

وتابع رئيس تحرير جريدة الأهرام العربى، أن بيان الديوان الملكى الأردني قطع كل هذه المحاولات، موضحا أن من يقرأ تصريحات الملك عبد الله يجد ارتكازات وطنية يضعها فى أولوياته الحفاظ على ثبات الدولة الوطنية، والاهتمام بقضايا مركزية وتبريد الصراعات في المنطقة والشراكة العربية العربية.

وفى وقت سابق، أصدر الديوان الملكي الهاشمي، بيانا حول تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية للعاهل الأردني لملك عبدالله الثاني، نافيا ما ورد فيها وأكد أنها غير دقيقة ومضللة.

وبحسب الديوان الملكي الأردني، فإن "تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية للملك عبدالله الثاني، احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة".