شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حافظ الاقتصاد المصرى على الاستثمارات الأجنبية رغم جائحة كورونا؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الاقتصاد المصرى على مدار الأعوام الماضية وفى ظل هذه الأيام، نجاحات كبرى، أبرزها صمود الاقتصاد فى ظل فيروس كورونا وتوابعه، حيث أدت خطة الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة.

وأوضح تقرير لمؤسسة ماعت، أن السياسات الاقتصادية السليمة ساعدت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد الكلى والحفاظ على المستثمرين الأجانب فى مصر، وأشارت التقارير الدولية وصندوق النقد الدولة، أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية، وتحسين أكثر لحياة المواطنين.

ولفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولى توقع أن يرتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8.6 مليار دولار فى العالم المالى الحالى، وغيرها من النجاحات الاقتصادية الكبرى، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل متواصل.