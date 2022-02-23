شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" للنواب: سنبدأ إصدار جواز سفر مؤمن.. ودرويش: سيسهل إجراءات الدخول للدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس اللجنة، بشأن سياسة وزار ة الخارجية فيما يخص الإعفاءات من التأشيرات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وبين دول العالم، وما هى المعايير التي تحكم هذه الإعفاءات، بحضور ممثلى وزارة الخارجية.

واستعرض النائب كريم درويش رئيس اللجنة، طلب الإحاطة، حيث استفسر عن ما هي سياسة وزارة الخارجية فيما يخص الإعفاءات من التأشيرات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وبين دول العالم، وما هي المعايير التي تحكم هذه الإعفاءات.

وأوضح السفير جمال متولي، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، أن الهدف من هذا الموضوع هو التسهيل على السفراء والعاملين في السفارات ومن يقوم بالسفر من أجل مهمة معينة أو خلافه، مشيراً إلى أن مصر بدأت في التوسع في عمل الاتفاقيات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية ودول العالم المختلفة بدءا من عام 2011.

ولفت إلى أنه تم توقيع 66 اتفاقية بين مصر ودول العالم المختلفة بخصوص هذا الموضوع، منهم 54 دولة يتضمن الاتفاق الثلاثة جوازات جواز السفر الدبلوماسي والخاص ولمهمة، و12 دولة فقط لم يدخل جواز السفر الخاص فيها وذلك بسبب بعض الإجراءات في هذه البلاد التي لا تسمح بذلك، ومع تطبيق جوازات السفر المؤمنة التي سيتم إصدارها وفي القريب ستحل هذه المشكلة.

وتساءل النائب كريم درويش رئيس اللجنة، عن أسباب قيام بعض السفارات بأخذ كامل قيمة المقابل المادي لاستخراج تأشيرات الدخول لها ويتم رفض إعطاء التأشيرة وهذا لا يجب أن يكون.

ورد السفير جمال متولي، أن هذا يمثل مقابل عمل الخدمة الذي تقرره كل سفارة لاستخراج التأشيرة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هذا الكلام في حالة قيام السفارة بإعطاء التأشيرة ولكن طالما أن السفارة لم تعطي التأشيرة فلابد أن يسترد المبلغ المحصل مع خصم بعض المصاريف الإدارية.

وكشف السفير جمال متولي، أن وزارة الخارجية ستبدأ في إصدار جواز سفر جديد مؤمن به باركود يشمل كل البيانات والمعلومات الخاصة بالشخص يسهل قراءته في الدول الأجنبية مما يساعد في تيسير الدخول للكثير من الدول وخصوصاً الأوروبية.

وأعرب كريم درويش رئيس اللجنة، عن سعادته بهذا الخبر الذي سيؤدي إلى تيسير الإجراءات وأيضاً سهولة السفر.

وشهد الاجتماع، تساؤلات من الأعضاء عن إمكانية السفر والتنقل بجواز السفر الخاص إلى كافة دول الاتحاد الأوروبي دون قيود.

ورد ممثل وزارة الخارجية أن جواز السفر الخاص بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوروبي غير مؤمن بالنسبة لهم بالقدر الكافي، وسيحل هذا الموضوع مع البدء في إصدار جوازات السفر الجديدة المؤمنة التي سيتم تطبيقها في الفترة القادمة.

واقترح أحد الأعضاء أن تقوم السفارات بتنبيه المواطن الذي قارب جواز سفره على الانتهاء بأي وسيلة بضرورة البدء في إجراءات تجديده.

وعقب النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، بأنه لابد أن يكون لدى المواطن الوعي بأهمية البدء في إجراءات تجديد جواز سفره قبل انتهاءه بمدة كافية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه النائب كريم درويش رئيس اللجنة الشكر للحضور ممثلي وزارة الخارجية على استجابتهم وتعاونهم الدائم مع لجنة العلاقات الخارجية.