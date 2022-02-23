ثلوج على هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس - بيان بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، على كافة الأنحاء، كما تسجل الحرارة على القاهرة 22 درجة.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الأربعاء، إن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى

- طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد نشاط رياح وأمطار خفيفة بنسبة 40%.

الوجه البحري

- طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد نشاط رياح وأمطار خفيفة بنسبة 60%.

السواحل الشمالية الغربية:

- طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد نشاط رياح وأمطار خفيفة بنسبة 60%.

طقس جنوب سيناء:

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا: ويوجد ثلوج على كاترين.

شمال الصعيد

- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ويوجد نشاط رياح وأمطار خفيفة بنسبة 30%.

جنوب الصعيد

- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ويوجد نشاط للرياح.

- يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا.ا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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