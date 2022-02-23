لتحسين التحصيل.. تفاصيل حركة تكليفات جديدة لقيادات "مصر العليا للكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عددًا من القرارات المنظمة لمتابعة سير العمل داخل قطاعات الشركة؛ وذلك بهدف مواجهة أي سلبيات ووضع حلول عاجلة وجذرية ومواجهتها مع إعداد وعرض تقرير يومي مباشرة من كافة القطاعات الأربع التابعة للشركة وهي قطاعات (سوهاج وقنا والأقصر وقنا) يتضمن ما يتم تنفيذه من أعمال متعلقة بتحسين نسب الفقد والتحصيل وإنجاز المشروعات المختلفة حتى شهر يونيو المقبل.

وتضمنت القرارات، تكليف المهندس أشرف عطا رئيس قطاعات التشغيل بالشركة الإشراف على متابعة سير كافة الأعمال بنطاق قطاع توزيع كهرباء قنا بجانب عمله وذلك ضمن فريق عمل يضم رئيس قطاع التفتيش الفني أشرف عبدالسلام وأحد مديري قطاع العدادات بحيث يتم وضع آلية لمتابعة الارتقاء بالفقد والتحصيل ومراجعة جميع العدادات واستهلاكاتها بنطاق جميع المناطق التابعة لقطاع قنا بكافة المراكز والقرى والنجوع وكذلك متابعة خطط المشروعات والصيانة على أعلى مستوى إلى جانب عملهم مع استمرار إشراف رئيس قطاع المشروعات بالشركة على قطاع توزيع كهرباء قنا لحين تماثل رئيس القطاع للشفاء التام.

وتضمن القرار، تكليف المهندس عصام عز الدين رئيس قطاعات الشئون الفنية بالشركة يرافقه المهندس أحمد ذكي رئيس قطاع الشئون الفنية والمحاسب أسامة عطية ومدير العدادات بمتابعة ورصد كافة أعمال التحصيل ومراجعة الفقد ورصد كل كيلو بدقة وما يتم استهلاكه بشكل حقيقى بقطاع توزيع كهرباء سوهاج، بهدف الوصول إلى خفض نسب الفقد الفني والتجاري عند المستهدف مع متابعة ايضا ما يتم تنفيذه من أعمال الصيانة والارتقاء بجودة الخدمة مع عرض تقرير يومي من الأعمال التي تتم بالقطاعات الأربعة، وخاصة قطاع كهرباء توزيع سوهاج الذي يعاني من وجود وتقاعس من بعض القيادات دون أدنى فاعلية مما يمثل عبئ كبير على رئيس القطاع الحالى والذي كان له أثره السلبي في زيادة نسب الفقد ببعض المناطق وتأخر تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالمواطنين.

كما تضمن القرار تكليف المحاسب أسامة عباس رئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركة بمتابعة كافة الأعمال بنطاق قطاع كهرباء توزيع أسوان يرافقه المهندسة إيمان السيد مدير عام العدادات بالشركة وكذلك قيادات القطاع التجارى ومدير عام الحسابات ومدير عام المتابعة بمكتب رئيس الشركة وإعداد تقرير مفصل يوميا عما يتم تنفيذه من إجراءات على أرض الواقع.

وتضمن القرار أيضا قيام المهندس أشرف عبدالسلام رئيس قطاع التفتيش الفني يرافقه أحد مديرو عام العدادات بمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال متعلقة بتحسين نسب الفقد الفني والتجاري وأعمال التحصيل والخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق قطاع توزيع كهرباء الأقصر أيضًا.