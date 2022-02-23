مسؤولة بالمفوضية الأوروبية: وقف خط "نورد ستريم 2" لن يؤثر على أسعار الغاز أوروبيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - إيطاليا - (أ ش أ)

أكدت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر على أن قرار ألمانيا بوقف المصادقة على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الناقل للغاز الطبيعي الروسي عبر البلطيق، لن يؤثر على أسعار الغاز في أوروبا.

وقالت فيستاجر، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، "ليس هناك شك في أن (نورد ستريم 2) ليس مشروعًا ذا مصلحة أوروبية، فلدينا خطوط الأنابيب الضرورية بالنسبة لنا ولها مسارها الخاص وتلبي احتياجاتنا"، منوها بأنه ليس خط أنابيب نشط، وبالتالي لا يؤثر على أسعار الغاز.

وأشارت فيستاجر إلى أنه يتعين على المفوضية التواصل مع السلطات الألمانية لمعرفة ما إذا كانت العملية ستستأنف، مؤكدة دعم المفوضية للسلطات الألمانية التي قالت إنه في الظروف الحالية يتم تعليق عملية الموافقة.