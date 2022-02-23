اليوم.. محاكمة شيف هتك عرض طفلة تعمل في أحد النوادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 17 جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة شيف متهم بهتك عرض طفلة تعمل في أحد النوادي في القضية رقم 13177 لسنة 2021 جنايات دار السلام.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار محمد حجازي المحامي العام قيام المتهم "أ. ج"، 32 سنة ، شيف في 31 / 10 / 2021 بدائرة قسم شرطة دار السلام بهتك عرض المجني عليها "إ. ج" بغير قوة أو تهديد بأن حسر عنها ملابسها، واستطالت يداه لمواضع حساسة من جسدها وعاشرها معاشرة الأزواج من الخلف بدبرها حال كون المجني عليها لم تتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية.

وقال الشاهد الأول بالقضية، إن المجني عليها "إ. ج"، تبلغ من العمر 16 عامًا، وقد ساقها المتهم إلى علاقة غرامية على إثرها هاتفته طالبة ملاقاته فطلب منها الحضور إلى مسكنه، وما أن دلفت إليه تجردا من ملابسهما واستطالت يده المواضع الحساسة من جسدها حتى عاشرها معاشرة الأزواج من الخلف في دبرها.

وأكد الشاهد الثاني والد المجني عليها، 52 سنة، بقيام المتهم بالتعدي الجنسي على نجلته.

وقال الشاهد الثالث معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، إن تحرياته السرية توصلت إلى وجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم، وعلى إثر ذلك قام المتهم بالتعدي الجنسي عليها بدون إكراه أو تهديد حال كونه على علم بأنها لم تبلغ الثمانية عشر عامًا.