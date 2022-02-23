أوكرانيا تعلن حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد

فرض البرلمان الأوكراني الأربعاء حالة طوارئ وطنية بهدف المساعدة في التصدي لخطر تعرض البلاد لغزو روسي. وأقرّ الإجراء بأغلبية ساحقة في نفس اليوم الذي بدأت فيه موسكو إخلاء سفارتها في كييف وصعّدت فيه واشنطن تحذيراتها بشأن احتمالات وقوع هجوم روسي شامل.



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