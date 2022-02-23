شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب فى أسبوع.. الموافقة على 4 قوانين ومنحتين وإعادة قانون للجنة الخطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة التى عقدها هذا الأسبوع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب نهائيا على 4 مشروعات قوانين وأعاد مشروع قانون إلى لجنة الخطة والموازنة، ووافق على اتفاقيتين وأحال 35 اقتراحا برغبة للحكومة.

وجاءت التفاصيل كالتالى:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى، ويهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.

2-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 يتيح مشروع القانون للجهات القائمة على المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية.

3- مشروع قانون بانشاء المجلس الصحى المصرى ويهدف لتنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية.

4-مشروع قانون بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وتسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني

كما قرر المجلس إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005 والذى تضمن تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية بسبب ما أبداه النواب من ملاحظات واعتراضات بشأنه

كما وافق المجلس علي اتفاقيتين بمنحتين، وهما:

-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات " بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021

وقرر المجلس إحالة 35 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء فيها.