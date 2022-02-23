بعروض مسرحية وموسيقية.. طلاب كلية الألسن بأسوان يحتفلون بـ"يوم إسبانيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - اسوان - إيهاب عمران:

احتفل قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، بـ"يوم إسبانيا" بالجامعة، بحضور سفير إسبانيا في مصر رامون خيل كاساريس، و أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب قسم اللغة الإسبانية.

ورحب الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، بالسفير الإسباني والوفد المرافق له، قائلًا إن الاحتفالية تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الطرفين في مختلف مجالات "الطاقة والآثار واللغة"، ومنها أعمال البعثة الإسبانية التي بدأت عام 2008 للدراسة والتنقيب في الموقع الأثري QH33 في منطقة قبة الهوا الواقعة مقابل مدينة أسوان الجديدة.

وقال السفير الإسباني رامون خيل كاساريس، إن جامعة أسوان تمثل منارة علمية ثقافية، وأن السفارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن، لافتًا إلى أن مدينة أسوان ذات جاذبية هائلة ويتمنى أن يعود إليها دائمًا، مؤكدًا العمل على تعزيز الروابط الثقافية التي توحد الجانبين المصري والإسباني بهذه المنطقة الجميلة من مصر، والتي تتمثل في تدريس الثقافة واللغة الإسبانية بالجامعة من ناحية، والتعاون في مجال البحث والتنقيب الأثري الإسباني المصري من ناحية أخرى، بفضل بعثة قبة الهوا الأثرية التابعة لجامعة جيان الإسبانية.

وأوضح الدكتور حازم الجمل، عميد كلية الألسن ومسؤول التعاون الدولي بجامعة أسوان، أن الاحتفال بيوم اللغة الإسبانية هو تقليد يجري كل عام ويأتي في إطار التعاون الوثيق بين الجانبين، ويترجم التعاون أيضًا في الحصول على منح علمية وبحثية عن طريق مشروعات بحثية بين جامعة أسوان والجامعات الإسبانية.

وأشار إلى تقديم كافة أوجه الدعم لقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن، فضلًا عن تقديم السفارة الإسبانية كل الدعم لطلاب القسم، للارتقاء بالمنظومة التعليمة وخاصة تعلم اللغة الإسبانية كلغة أجنبية، والعمل على دعم الطلاب وتحفيزهم في تعلم اللغة الإسبانية ومعرفة آدابها.

واختتمت فاعليات الحفل بتقديم عروض مسرحية وموسيقية وفنية لطلاب قسم اللغة الإسبانية، وطلاب كلية التربية النوعية، بقيادة الدكتور محمد راشد، ما لاقى استحسانًا وإشادة من السفير الإسباني والحضور، والتقط الطلاب الصور التذكارية مع السفير الإسباني ورئيس جامعة أسوان وتبادل الجانبين دروع التكريم.