حبيبة وريتاج.. مصرع طفلتين في حريق منزل بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقيت طفلتان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق بمنزل الأسرة بنجع السديس بقرية حجازة بحري التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بنجع السديس بقرية حجازة بحري وسقوط ضحايا.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتبين نشوب حريق في منزل بنجع السديس بقرية حجازة بحري، ما أسفر عن مصرع حبيبة أيمن علي حسين، 4 أعوام، وابنة عمها ريتاج مجدي علي حسين، 5 أعوام، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.