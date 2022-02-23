بالصور.. محافظ أسوان يستقبل السفير الإسباني لبحث التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، سفير دولة إسبانيا الصديقة لدى مصر رامون خيل كاساريس، والذي يزور أسوان في الفترة من 23 إلى 25 فبرايرالجاري، لحضور مهرجان أسوان الدولي السادس لأفلام المرأة، بالإضافة إلى تدشين "يوم إسبانيا" بجامعة أسوان.

رحب محافظ أسوان بالسفير الإسباني والوفد المرافق له، مستعرضًا أبرز المقومات الطبيعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أهم المشروعات الاستثمارية، منها المنطقة اللوجستية المتكاملة بكركر، والتي تستهدف إقامة قاعدة تجارية ضخمة تجاه الأسواق الإفريقية، فضلًا عن التخطيط لإقامة المدينة الصناعية للجرانيت والرخام لاستغلال الاحتياطيات الكبيرة من هذه الخامات.

وأعرب اللواء أشرف عطية، عن أمنياته لزيادة الحركة السياحية للشعب الإسباني الصديق لأسوان للتعرف عن قرب على التنوع الفريد الذي تمتاز به في المعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية، مع الاستمتاع بالطبيعة الساحرة، والشمس المشرقة، وهو ما يتوازى مع العمل على زيادة الزيارات المتبادلة لنقل الخبرات الاستثمارية والسياحية والثقافية والعلمية، لاسيما في ظل العلاقات المتواصلة بين جامعة أسوان وجامعة خيان الإسبانية، وكذا البعثات الأثرية المتتالية.

وعبر السفير الإسباني عن سعادته لزيارة أسوان ومعالمها السياحية والأثرية، بجانب مشاركته في مهرجان أفلام المرأة، كما أن الزيارة القادمة ستكون بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية في ظل التسهيلات والمزايا الكبيرة، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه مع محافظ أسوان، مؤكدًا على أن أسوان تقع في قلب إسبانيا بمعبد دابود، ولذا لها مكانة خاصة، بجانب أوجه التعاون الأثري والثقافي الذي يتمثل في تدريس الثقافة واللغة الإسبانية بالجامعة من ناحية، والتعاون في مجال البحث والتنقيب الأثري الإسباني المصري من ناحية أخرى، بفضل بعثة "قبة الهوا" الأثرية التابعة لجامعة جيان الإسبانية، والتي أثمرت عن افتتاح معرض أعمال البعثة الأثرية في نوفمبر الماضي.

وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ أسوان، درع المحافظة، للسفير الإسباني، تعبيرًا عن ترحيب أسوان به واعتزازًا وتقديرًا لعلاقات الصداقة بين البلدين.