مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً، الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع كل من: اللواء أكرم الجوهري مدير إدارة النظم، واللواء بكر عبدالوهاب مدير إدارة الإشارة، واللواء أشرف فطين رئيس القطاع الهندسى بشركة العاصمة الإدارية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء مصطفى مساعد وزير النقل، والمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.. كما شارك في الاجتماع حضورا عبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوي تقريراً تفصيلياً حول سير العمل في مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناولت موقف تنفيذ أعمال البنية الأساسية والإنشاءات، لاسيما في مباني الحي الحكومي، في ضوء توقيتات التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، فضلاً عن تحديد الجهات المسؤولة عن أعمال الصيانة والتشغيل للمقار الحكومية، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ شبكات المرافق واستكمال أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام بما يليق بهذا المشروع.

وتطرقت إلى موقف استكمال تنفيذ أعمال البنية المعلوماتية وشبكات الاتصالات في نطاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها عنصراً مهماً ضمن أهداف إقامة هذا المشروع الذي يستهدف تطوير العمل الحكومي، كما تناولت موقف تنفيذ مختلف المباني الخدمية الأخرى التي توفر عناصر الجذب لاستقطاب الراغبين في السكن والعمل داخل العاصمة، بما في ذلك المرافق والبوابات الرئيسية للعاصمة، وكافة عناصر التأمين.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم عرض تقرير حول الموقف التنفيذي لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، تناول سير العمل في تنفيذ البنية التحتية للاتصالات بالحى الحكومي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل واختبار السنترال بمركز اتصالات الحى الحكومى (NN1)، وكذا الانتهاء من تنفيذ ربط مركز اتصالات الحى الحكومي (NN1) بجميع منشآت الحى الحكومي.

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ تغطية شبكات المحمول بالحى الحكومي، تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 54 صاري، كما يتم تعاقد شركة العاصمة الإدارية وشركة أبراج مصر على إنشاء 124 برجا تشاركيا بارتفاع 45 متراً لتوفير تغطية المحمول.

وشهد الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ أنظمة الصوتيات والمرئيات في العاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بالأحياء السكنية، حيث تم تخصيص قطع أراض لإنشاء أبراج (تشاركية) داخل الأحياء السكنية لتوفير تغطية المحمول.. كما تم استعراض موقف تنفيذ البنية التحتية للاتصالات بالطرق والمحاور الرئيسية في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة.​