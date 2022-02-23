الأمم المتحدة: العالم أمام لحظة خطر

وقال جوتيريش إنّ "قرار روسيا الاعتراف بما يسمّى + استقلال+ منطقتي دونيتسك ولوغانسك - وما تبعه - هو انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
من جهته أكد وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا الذي ألقى كلمة أيضاً، أنّ أوكرانيا لا تشكّل تهديداً لروسيا. وقال إن "اوكرانيا لم تخطط ولا تخطط لأي عملية عسكرية في دونباس"، الإقليم الواقع في شرق أوكرانيا.
وطالب الوزير الأمم المتحدة المتحدة "بأعمال ملموسة وسريعة" لوقف التصعيد الذي تؤججه، بحسب قوله، روسيا وانتشارها العسكري.
وحذّر كوليبا من أنّ "بداية حرب واسعة النطاق في أوكرانيا ستشكّل نهاية النظام العالمي كما نعرفه".
واجتماع الجمعية العامة الذي تشارك فيه الدول الأعضاء ال193 في الأمم المتحدة هو جلسة سنوية حول "أراضي أوكرانيا المحتلة مؤقتاً" وينظّم منذ أن ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم.
وسيتحدث عدد من الوزراء خلال الاجتماع الذي سيستمر طوال نهار الأربعاء. ولم يكن مقرراً أن يتحدث جوتيريش خلال الاجتماع، لكنّه قرر المشاركة فيه بعدما عاد على عجل الى نيويورك إثر إلغائه رحلة الى افريقيا في اللحظة الأخيرة بسبب تطورات الأزمة الأوكرانية.
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