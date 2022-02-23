باريس تستعين بالجزائر لحل الأزمة في مالي!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ دقيقتين

أكدت باريس، أنها بحاجة لشركائها الجزائريين للتشاور معهم، مؤكدة استئناف التعاون مع الجزائر وعلى جميع الجبهات.

التصريحات الفرنسية جاءت على لسان المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر في تصريحات إعلامية قناة “تي في 5″، التي شددت أيضاً على أهمية الدور الجزائري في حل الأزمة بدولة مالي، ووصفته بـ”الشريط الأساسي”.

كما لفتت إلى أن اتفاق الجزائر الموقع في 2015 يعد “إحدى الركائز الأساسية لأمن واستقرار مالي”، وهو ما عده مراقبون اعترافاً فرنسياً صريحاً بأهمية الدور الجزائري لحل الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في مالي خصوصاً منذ 2012.

وأوضحت ليجيندر أن فرنسا “أكثر إصرارا على التعاون مع الجزائر وهي شريك أساسي بالنسبة لنا “.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت فرنسا وحلفاؤها في قوة “تاكوبا”، الأسبوع الماضي، “انسحابا منسقا” من مالي، وذلك بعد تسع سنوات من تدخل ضد المتطرفين بالمنطقة.

وهو القرار الذي جاء غداة اجتماع عقده الرئيس الفرنسي في باريس، مع عدد من المسؤولين الأفارقة والأوروبيين، في ظل أزمة حادة مع باماكو.

وجاء في بيان مشترك أن “الشروط السياسية والعملية والقانونية لم تعد متوفرة”، مشيرا إلى أن الدول قررت “الانسحاب المنسق”

وأكدت الدول- بحسب البيان- رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة الساحل حيث ينشط متطرفون.

التصريحات الفرنسية تزامنت مع اتهامات لرئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، لفرنسا بخيانة بلاده، مشيرا إلى أن باريس حاولت تقسيم مالي وتشجيع رغبة الحكم الذاتي شمالي البلاد.

وقال مايغا، في مقابلة خاصة مع قناة “فرانس24″، “بدا واضحا أن باريس بمناوراتها وخطابها الذي وصف المجلس العسكري الحاكم بأنه غير شرعي، أعدت خطة للإطاحة به”، مضيفا أن باماكو “لم تطلب أبدًا مغادرة الجنود الفرنسيين لعملية برخان، المعلن عنها مؤخرًا”، مشيرا إلى أن “الفرنسيين اتخذوا قرار المغادرة على أساس أن مالي تستعد للتباحث مع الإرهابيين”.