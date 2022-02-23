الجيش الروسي على حدود أوكرانيا بين خيارين لا ثالث لهما.. القتال أو الانسحاب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 07:16 مساءً - توقع مسؤولون وخبراء إنه سيكون أمام القوات الروسية المحتشدة قرب الحدود الأوكرانية “بضعة أيام” فقط لتتحرك وإلا سيتعين عليها الانسحاب بسبب الظروف التي تعيشها هذه القوات.

ووفق الغارديان، فإن الظروف “القاسية” الحالية تهدد بتراجع الاستعداد القتالي لهذه القوات، لذلك سيكون على هذه القوات إما القتال أو الانسحاب والعودة لمواقع التجمع.

وهذا يعني، وفق الصحيفة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتعرض لضغوط متزايدة من أجل تحريك القوات لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، أو إعادتها إلى مناطق التجمع في جنوب روسيا أو غربها، التي تقع على بعد عشرات أو حتى مئات الكيلومترات.

وتقول الغارديان إن القوات في المواقع المتقدمة التي غالبا ما تفتقر إلى الحماية من أجواء الطقس البارد يكون من الصعب الإبقاء عليها لفترة طويلة.

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تبين الظروف السيئة التي تعيشها هذه القوات. وتظهر هذه الصور التي نشرها صحفي بريطاني جنودا تكدسوا داخل محطة قطار قرب الحدود الأوكرانية لمدة خمسة أيام، دون مؤن غذائية كافية ما اضطرهم لشراء الطعام بأنفسهم:

وقال أحد السكان المحليين في بيلاروس عن الجنود الروس المنتشرين بمواقع قرب الحدود الأوكرانية إنهم “يشربون الكحول كثيرا”، ما يشير إلى قلة الانضباط في هذه القوات رغم الأجواء السياسية المتوترة.

ووفق تقديرات الاستخبارات الغربية، فإن نحو ثلث القوات الروسية “منتشرة تكتيكيا” في مواقع الخطوط الأمامية.

وقبل أيام، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا “بدأت تنتشر في مواقع عدة وهي تستعد للهجوم”.

وذكرت الغارديان أن “مسؤولا كبيرا” أعرب يوم الاثنين عن اعتقاده بأنه لن يكون بمقدور روسيا إبقاء القوات في المواقع الأمامية إلا “لأيام”.

وهذا الاستنتاج أكده خبراء مستقلون. وقال نيك رينولدز، المحلل العسكري الروسي: “إذا كان سيتم استخدام القوات، فمن المحتمل أن يتم ذلك قريبا جدا، بينما لايزالون نشطين”، ويرى أن القادة سيرغبون في التحرك عليها في غضون “أيام قليلة”.

وقال وزير دفاع لاتفيا، أرتيس بابريكس، إن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، مشيرا إلى أن بوتين سيختبر رد الفعل الغربي على اعترافه بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

ويرى أنه سيكون لدى الروس فترة قصيرة من الاستطلاع والتفكير فيما يفعله الغرب وما يخطط له، “وإذا لم تكن هذه الردود قوية أو مقنعة بشكل كاف، فإن المرحلة التالية ستكون المزيد من الحوادث على الحدود الأوكرانية، بحكم الأمر الواقع.