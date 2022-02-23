غانتس: حزب الله منظمة إرهابية تواصل التعاظم على حساب اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - فبراير - 2022 4:29 مساءً

حذر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، حزب الله وزعيمه حسن نصر الله، من “إجراء الحسابات الخاطئة” بالنسبة لإسرائيل، وذلك بعد خمسة أيام من إطلاق حزب الله مسيرة باتجاه الأجواء الإسرائيلية.

وقال غانتس خلال مؤتمر في كلية “تيل حاي” بالمنطقة الشمالية، إن “الحساب قد يقدم إلى الدولة اللبنانية الصاع صاعين”.

وأضاف إن “منظمة حزب الله الإرهابية تواصل التعاظم على حساب المواطنين اللبنانيين التعساء والعاطلين عن العمل والجائعين .. هؤلاء المواطنين العزل هم الذين يدفعون وسيواصلون دفع ثمن سياسة المنظمة الإرهابية”. وفق وصفه.

وأكد غانتس على أن إسرائيل تقوم بتنفيذ كل ما هو مطلوب لضمان سلامة مواطنيها وستواصل تنفيذ ذلك برًا وبحرًا وجوًا.

إلى ذلك، استبعد قائد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان الجنرال ستيفان ديلكول، تدهورًا للأوضاع على الحدود مع إسرائيل رغم الأحداث التي يشهدها جنوب لبنان بين حين لآخر.

وأضاف ديلكول، في حديث لقناة الغد، أنه منذ العام 2006 لم يحدث في جنوب لبنان أي حادث أمني كبير وأن سكانه يتمتعون بهدوء نسبي.

من جانبه تطرق الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي، إلى إطلاق حزب الله مسيرتين الى إسرائيل، وقال إنه لم يلاحظ أية نية لدى الجانبين في التصعيد