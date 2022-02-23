شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قمة أوروبية طارئة لبحث الأزمة الأوكرانية-الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عقد قمة طارئة لأعضاءه، غدا الخميس، لبحث الأزمة الأوكرانية-الروسية.

يأتي ذلك فيما لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تتفاقم وسط حالة تأهب لجيشي البلدين، على الحدود، وانتقادات غربية وعقوبات على موسكو، يقابلها دعم صيني.

وفي شرق أوكرانيا، أعلنت كييف، الأربعاء، مقتل أحد جنودها في قصف بالمنطقة التي تشهد توترا بعد اعتراف موسكو باستقلال الانفصاليين الموالين لها.

ولم تحدّد القوات المسلّحة الأوكرانية مكان الهجوم، واكتفت بالقول في بيان إن جنديًا “قُتل متأثرًا بجروحه” وآخر أُصيب بجروح جراء قصف في شرق البلاد.

فيما دعت معظم الدول رعاياها في أوكرانيا إلى مغادرتها فورًا، حرصًا على سلامتهم، خاصة في ظل التصعيد الروسي وتوقعات شن الحرب في أي لحظة.