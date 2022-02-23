شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تصادر أصولا لـ 3 أشقاء بـ 907 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت الشرطة المالية في إيطاليا، أصولا مملوكة لثلاثة أشقاء من كالابريا، تقدر بأكثر من 800 مليون يورو (907 مليون دولار) في عملية ضد عصابات المافيا.

وتشمل هذه الأصول واحدا من أكبر مراكز التسوق في إقليم كالابريا بجنوب إيطاليا، وعدة متاجر كبرى وفيلتين فاخرتين وسيارة فيراري و18 سيارة أخرى، بالإضافة إلى أسهم في فريقين لكرة القدم والكرة الطائرة، حسبما أعلنت الشرطة المالية في كاتانزارو اليوم الأربعاء.

ويجري المحققون تحقيقا في أصول العائلة وأنشطتها التجارية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفقا للبيان.

وأشار المحققون إلى أن السبب في هذا الإجراء هو فقرة في قوانين مكافحة المافيا، تشير إلى أنه يمكن مصادرة الأصول إذا كانت غير متناسبة مع الدخل المعلن للمشتبه فيهم، أو إذا كان هناك دليل كاف على أن الدخل نتاج أنشطة غير مشروعة.

وأفادت الشرطة بأن التحقيقات تستند إلى نتائج عملية أخرى، تتضمن قضية جارية على خلفية ارتباط أحد الأشقاء الثلاثة بالمافيا.