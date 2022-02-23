شكرا لقرائتكم خبر عن قراصنة يشنون هجمات كبيرة على مواقع الحكومة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعذر الوصول إلى عدد من المواقع الحكومية الأوكرانية، منها موقع الحكومة وموقع وزارة الخارجية اليوم الأربعاء.

قالت السلطات الأوكرانية هذا الأسبوع، إنها رصدت تحذيرات عبر الإنترنت من أن قراصنة يستعدون لشن هجمات كبيرة على الهيئات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع.

وعانت أوكرانيا سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي ألقت كييف باللوم فيها على روسيا، بينما تنفي موسكو، التي تخوض مواجهة متصاعدة مع الغرب بشأن أوكرانيا، أي تورط لها.