كورونا.. إجراء دولي جديد يخص اللقاحات

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم: إن "أحد العوائق الرئيسة أمام نقل التكنولوجيا بنجاح إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هو الافتقار إلى القوة العاملة الماهرة وضعف الأنظمة التنظيمية"، مشيرا إلى أن "بناء تلك المهارات سيمكنهم من تصنيع المنتجات الصحية التي يحتاجون إليها بمعايير جودة عالية، حتى لا يضطروا بعد الآن إلى الانتظار في نهاية القائمة".وقد عرضت كوريا الجنوبية مرفقا خارج سيئول يُجري بالفعل تدريبات على التصنيع الحيوي للشركات الموجودة في البلاد، وستوسع عمليات المرفق لاستيعاب المتدربين من بلدان أخرى.

وسيوفر المرفق تدريبا تقنيا وعمليا على ممارسات التصنيع الجيدة والمتطلبات التشغيلية، ويكمل التدريب الذي يقدمه مركز جنوب أفريقيا، وستعمل أكاديمية منظمة الصحة مع وزارة الصحة الكورية لتطوير منهج شامل حول تصنيع المواد الحيوية.