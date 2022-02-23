سلم كونكريتي يسقط على طفل في ميسان.. الدفاع المدني يتدخل

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، من انقاذ طفل من تحت ركام سلم كونكريتي سقط على جسده داخل بناية سكنية في منطقة العمارات القديمة بمحافظه ميسان .

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تمكنت من سحب وتحرير جسد الطفل بعد ان حرصت على تهدئة وطمئنته والحديث معه طيلة أعمال الانقاذ لتسيطر على شعور الخوف والرهبة ، كذلك حرصت على وضع جهاز اعطاء الاوكسجين للطفل ، ولتكمل الفرق اعمالها بتأمين نقله الى مستشفى الصدر العام لتلقي العلاج الازم فيها وهو بصحة جيدة ".



واضافت انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار السلم والوقوف على أسبابه".