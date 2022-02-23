شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يؤكد لوفد "طاقة النواب" أهمية حقل ظهر ودوره فى تصدير الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس حسام عوض الله في مستهل الزيارة الرسمية إلى محافظة بورسعيد، لتفقد مصنع سنمار للكيماويات.

واستعرض الغضبان الموقع المتميز للمحافظة وأنها صديقة للبيئة وتستضيف طيور من العالم كله في هجرات سنوي، مشددا علي أهمية حقل ظهر بغرب بورسعيد والذي أتاح لمصر التحول من استيراد إلى تصدير الغاز الطبيعي.

من جانبه استعرض رئيس شركة سنمار للبتروكيماويات أن الشركة تأسست في عام 2002 بواسطة شركة «تراست» الهندية، وتم بيعها لمستثمر هندي في عام 2007، وتم تحويل نشاطه الأساسي إلى مصنع للكيماويات والبتروكيماويات، وتغيير إسمه إلي «تي سي آي سنمار" تحت إدارة هندية، وبلغ حجم الاستثمارات 1.5مليار دولار حيث تنتج الشركة مواد استراتيجية تتدخل في البنية الاساسية والخدمات ومادة الكلور في محطات تحلية مياه الشرب ويتم تصدير 600 مليون دولار سنويا وعدم استيراد تلك المادة حيث تصدر إلى 49 دولة على مستوى العالم من بينها الولايات المتحدة الامريكية.

بدوره قال حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب إن أهمية مصنع سنمار للكيماويات ببورسعيد، تأتي انطلاقا من كونه أحد أكبر مصانع الكيماويات والكلور في مصر، والتي تستخدم في تنقية مياه الشرب، ويعد المصنع أكبر استثمار هندي في مجال الصناعات الكيميائية في مصر.

وطالب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بزيادة المساهمات المجتمعية للشركة وباقي الشركات.

وتأتي الزيارة في ضوء طلب الاحاطة المقدم من النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، شأن التلوث الناتج عن مصنع «تي سي أي» سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية بالرسوة بجنوب بورسعيد، وتعرض أهالي وسكان منطقة القابوطي والحي الإماراتي لكافة أنواع التلوث البيئي والذي يضر بالصحة العامة للمواطنين، فضلا عن تكرار حوادث اختناق للعمال بالمصنع ذاته وعدم قيام المصنع بإستيفاء إشتراطات الأمن والسلامة المهنية وإلقاء الصرف الصناعى في بحيرة المنزلة التي ترتبط بقناة السويس، بكمية تبلغ مليون ونصف المليون متر مكعب يوميًا، دون معالجة.

شارك في الوفد من النواب النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة والنائب محمد الجبلاوي وكيل الجنة أيضا والنائب خالد مشهور أمين سر اللجنة ومن اعضاء اللجنة النواب علاء إبراهيم وبلال النحال واحمد محمد احمد عبد الله ورشا حسني واحمد الخشن وايه فوزي فتى وعفاف وهبى.