شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتوعد أمريكا بعد عقوبات «بايدن»: سنرد بقوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-وكالات :

بعد العقوبات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي على روسيا ردًا على اعتراف الرئيس الروسي بمنطقتي لوغانسك و دونيتسك باعتبارهما جمهوريتين منفصلتين عن أوكرانيا، توعدت روسيا بالرد بقوة، مشيرة إلى أن هذا الرد لن يكون بالمثل بالضبط.

ولفتت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة (وهي الـ101 من نوعها) تأتي “ضمن سياق محاولات واشنطن المستمرة لتغيير نهج روسيا”، مضيفة أن الولايات المتحدة على الرغم من أن مساعيها السابقة من هذا القبيل لم تؤت أي ثمار تذكر، “تلجأ مرة أخرى تلقائيا إلى الأدوات التقييدية غير الفعالة وغير البناءة من وجه نظر المصالح الأمريكية نفسها”.

وشدد البيان على أن روسيا أكدت قدرتها على تقليص الأضرار الناجمة عن العقوبات الخارجية، مضيفة أن الضغط بواسطة العقوبات “ليس من شأنه التأثير على عزمنا على الدفاع عن مصالحنا بحزم”.