شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: خطواتنا المقبلة تتوقف على التصرفات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأربعاء، : أن خطوات بلاده المقبلة تتوقف على التصرفات الروسية، مضيفا أن روسيا يجب أن تكون ضمن الدول التي تقدم لنا ضمانات أمنية.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي “أن مستقبل الأمن الأوروبي سيتحدد من خلال المواجهة بين بلاده وروسيا”.

وقال خلال استقباله نظيريه البولندي والليتواني: “نحن متحدون في فكرة أن مستقبل الأمن الأوروبي يتم تقريره الآن، هنا في أوكرانيا”، معتبراً أن قرار ألمانيا بتعليق خط “نورد ستريم 2 ” الروسي مهم جدا.

وأضاف “لا أستطيع توقع تصرفات الانفصاليين المدعومين من روسيا”، داعياً الغرب وروسيا لتقديم ضمانات أمنية لبلاده، مضيفا “خطواتنا المقبلة تتوقف على التصرفات الروسية “.

وكان مجلس الأمن الأوكراني قد دعا إلى إعلان حالة طوارئ في البلاد باستثناء المنطقتين الانفصاليتين الشرقيتين، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

في سياق متصل، أصدر الجيش الأوكراني اليوم، أمرا بتعبئة جنود الاحتياط، بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.

وتأتي هذه التطورات، بعدما تعهّد الرئيس الروسي، أمس الثلاثاء، بإرسال قوات لدعم منطقتي دونيتسك ولوغاستك، وأكد نيته إقامة علاقات دبلوماسية مع “الجمهوريتين” الانفصاليتين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حصل على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد، وهو الغرفة العليا في البرلمان الروسي، لنشر قوات مسلحة روسية في منطقتين يسيطر عليهما الانفصاليون في شرق أوكرانيا من أجل ما وصفه أعضاء في المجلس بأنه مهمة “لحفظ السلام”.