شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط 3 تفجيرات في لبنان.. وهذا ما كشفه وزير الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم الأربعاء، إحباط ثلاث عمليات تفجير، لشبكة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.

وأكد وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي خلال مؤتمر صحفي في مقر قيادة قوى الأمن الداخلي أن الشبكة كانت تعتزم تنفيذ التفجيرات بشكل متزامن ضد ثلاثة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل مليشيا حزب الله الإرهابي.

وأضاف مولوي أن التفجيرات في حال حصولها كانت ستوقع – لا قدر الله- الكثير من الضحايا.