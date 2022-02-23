شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط 3 تفجيرات في لبنان.. وهذا ما كشفه وزير الداخلية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم الأربعاء، إحباط ثلاث عمليات تفجير، لشبكة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.
وأكد وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي خلال مؤتمر صحفي في مقر قيادة قوى الأمن الداخلي أن الشبكة كانت تعتزم تنفيذ التفجيرات بشكل متزامن ضد ثلاثة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل مليشيا حزب الله الإرهابي.
وأضاف مولوي أن التفجيرات في حال حصولها كانت ستوقع – لا قدر الله- الكثير من الضحايا.
Related Posts:
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط 3 تفجيرات في لبنان.. وهذا ما كشفه وزير الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.