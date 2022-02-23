شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية بريطانية تحذر: تطبيقات «ميتافيرس» خطيرة للغاية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الجمعية البريطانية لمنع القسوة ضد الأطفال، من التطبيقات في العالم الافتراضي لـ «ميتافيرس».

ووصفت الجمعية، أن التطبيقات المدرجة داخل الخدمة خطرة بالتصميم، فيما بينت نتائج تحقيق أجرته خدمة بي بي سي، أن التطبيقات لا تتناسب مع الفئة العمرية 13 سنوات وأقل.

وبين التحقيق أن المستخدمين قد يتعرضون لمواد غير أخلاقية وشتائم عنصرية، وتهديدات جسدية، فيما أوضحت الجمعية أنها "مصدومة وغاضبة" من النتائج.