بلينكن: لا مبرر للقائي بلافروف!

واشنطن: أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده ستواصل تصعيد العقوبات إذا صعدت روسيا عدوانها على أوكرانيا، مشيرا الى أن “بوتين ينتهك القانون الدولي ومبادئ إرساء السلام في أوروبا والعالم بشكل سافر”.
ورأى بلينكن أن “خطاب بوتين المقلق بالأمس وبيانات اليوم أظهرت للعالم أنه يرى أوكرانيا تابعة لروسيا”.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، يوم الثلاثاء، إنه “في الوقت الحالي ليس من المجدي عقد هذا اللقاء. وأجريت مشاورات مع الحلفاء والشركاء والكل اتفقوا معي”.
وأضاف بلينكن أنه وجه رسالة إلى لافروف لإبلاغه برفض اللقاء.
وفي الوقت ذاته أشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا، ولكن عليها “أن تظهر موقفا جديا”، حسب قوله.
واعتبر الوزير الأمريكي أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدل على أنه يرى أوكرانيا “بمثابة كيان خاضع لروسيا، وليس دولة ذات سيادة”.
ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا يوم الاثنين 21 فبراير.
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