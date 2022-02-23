تسعة اوسمة ملونة لبعثة البارالمبية في بطولة غرب اسيا

ابدى الامين العام للجنة البارالمبية وكالة، احمد العاني سعادته عن الحصيلة التي خرجت بها منتخباتنا بتنس الطاولة والريشة الطائرة بحصولهما على تسعة اوسمة ملونة في اليوم الرابع لمنافسات بطولة غرب اسيا المقامة احداثها في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال العاني في بيان ورد لـ الخليج 365، "نال لاعبينا في فعالية تنس الطاولة ستة اوسمة ملونة، خمسة ذهبية وواحدة فضية، فيما احرز منتخب الريشة الطائرة ثلاثة اوسمة ملونة، فضيتين في فعالية الجلوس والوقوف خطفها علي عدنان وكرار حيدر وواحدة برونزية في فعالية الزوجي وهو يعد انجاز لهذا الاتحاد الجديد".



وأضاف، "نبارك لكل اعضائه وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد عبيد عنيد الغزي وهي نتائج ايجابية كبيرة في ظل الازمة المالية التي تعاني منها اللجنة البارالمبية ولكن بتكاتف الجهود من قبل رئيس اللجنة عقيل حميد واعضاء المكتب التنفيذي الذين وضعوا الية عمل جديدة في اول اجتماع للمكتب التنفيذي من حيث الاعتماد على المعسكرات التدريبية الداخلية لان مهمتنا صعبة وعلينا ان نثبت باننا على قدر المسؤولية بتحقيق افضل الانجازات في ظل الازمة المالية والتي اتت اكلها ناضجا بتحقيق افضل النتائج".



واشار الى اننا "بانتظار اوسمة جديدة في الفعاليات الاخرى وهي رفع الاثقال والعاب القوى وكرة الهدف للمكفوفين وتنس الطاولة في فعالية الزوجي وكرة السلة"، معرباً عن أمله بأن "تكون الحصيلة اكثر وافضل".

