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انت الان تتابع خبر جوارديولا و كلوب.. سجال على لقب 'البريميرليج' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-02-23 | 15:47
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أكد مدرب مان سيتي الانجليزي بيب جوارديولا أن ليفربول بالنسبة لفريقه مثل الآم اسفل الظهر وبمثابة الشوكة نسبة الى المنافسة على لقب "البريميرليج" .
ورد مدرب ليفربول يورجن كلوب على تصريحات جوارديولا قائلا: "أعتقد بأن وصف بيب لنا بأننا ألم بأسفل الظهر هو وصف جيد وهكذا يجب أن نكون بالنسبة لهم".
واضاف: "نحاول مضايقتهم وإزعاجهم قدر الإمكان حتى يكون لدينا فرصة بالتقدم عنهم ولا اعرف متى سيكون ذلك لكن ليس الان، ربما في اذار اونيسان".
وتابع كلوب : "قبل كل شيء، من المهم أننا قريبين من الصدارة بغض النظر عن الفريق الذي هناك فهذا يعني بأننا على المسار الصحيح، مع هذا الموسم يعني بأننا آخر 4 مواسم، مرة واحدة لم نكن ننافس على اللقب بسبب الإصابات".
واشار الى انه : "منذ وقت طويل نحن والسيتي نقوم بعمل رائع معًا لكن السيتي مع احترامي لبقية الفرق يقومون بعمل مذهل".
واضاف: "نحاول مضايقتهم وإزعاجهم قدر الإمكان حتى يكون لدينا فرصة بالتقدم عنهم ولا اعرف متى سيكون ذلك لكن ليس الان، ربما في اذار اونيسان".
وتابع كلوب : "قبل كل شيء، من المهم أننا قريبين من الصدارة بغض النظر عن الفريق الذي هناك فهذا يعني بأننا على المسار الصحيح، مع هذا الموسم يعني بأننا آخر 4 مواسم، مرة واحدة لم نكن ننافس على اللقب بسبب الإصابات".
واشار الى انه : "منذ وقت طويل نحن والسيتي نقوم بعمل رائع معًا لكن السيتي مع احترامي لبقية الفرق يقومون بعمل مذهل".
المحرر: سعد أحمد
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