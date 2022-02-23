جوارديولا و كلوب.. سجال على لقب 'البريميرليج'

ورد ‏مدرب ليفربول يورجن كلوب على تصريحات جوارديولا قائلا: "أعتقد بأن وصف بيب لنا بأننا ألم بأسفل الظهر هو وصف جيد وهكذا يجب أن نكون بالنسبة لهم".

واضاف: "نحاول مضايقتهم وإزعاجهم قدر الإمكان حتى يكون لدينا فرصة بالتقدم عنهم ولا اعرف متى سيكون ذلك لكن ليس الان، ربما في اذار اونيسان".



وتابع كلوب : "قبل كل شيء، من المهم أننا قريبين من الصدارة بغض النظر عن الفريق الذي هناك فهذا يعني بأننا على المسار الصحيح، مع هذا الموسم يعني بأننا آخر 4 مواسم، مرة واحدة لم نكن ننافس على اللقب بسبب الإصابات".

واشار الى انه :‏ "منذ وقت طويل نحن والسيتي نقوم بعمل رائع معًا لكن السيتي مع احترامي لبقية الفرق يقومون بعمل مذهل".

