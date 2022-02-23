شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تكشف عن نيتها شراء 12 طائرة صينية من طراز "L15" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها تنوي التعاقد مع شركة ”كاتيك“ الصينية لشراء 12 طائرة من طراز (L15)، مع خيار إضافة 36 طائرة من الطراز نفسه في المستقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.



ونقلت الوكالة عن طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي قوله ”إن هذه الصفقة تأتي في إطار سياسة تنويع مصادر التسليح والتحديث المستمرين لتشكيلات ووحدات القوات الجوية والقوات المسلحة بشكل عام“.