بالصور.. فحص 700 ألف تلميذ بالشرقية ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبه القصاص:

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، الإنتهاء من فحص 708 ألف و418 طالب بالمرحلة الإبتدائية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج سوء التغذية، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال وتقديم جيل قادر علي بناء وتنمية المجتمع.

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لعدد 999 ألف و158 طالب بالمرحلة الإبتدائية بمدارس الريف والحضر، منهم 700 ألف و41 طالب بالريف، و299ألف و117 طالب بالحضر، وذلك من خلال 169 فريق طبي مدرب، يقوم بتغطية 1960 مدرسة بالمحافظة، منهم 1527 فريق بمدارس الريف، و433 بمدارس الحضر، بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، وإدارات التأمين الصحي.

أضاف وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، أن المديرية قامت بتوفير التجهيزات اللازمة لتنفيذ المبادرة، وجرى التأكيد على الفرق الطبية بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

كما أكد وكيل الوزارة علي أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية، لافتاً إلى أنه بعد فحص الطلاب يجرى تسليمهم كارت مدون عليه بيانات الفحص، وفي حالة وجود نتائج غير طبيعية يتم إحالة الطالب للوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو للعيادات الطبية بفرع هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات والعلاج.