البحث العلمي: تعاون مصري ليبي في دعم تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة ونقل التكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة الليبية للبحث العلمي ويمثلها الدكتور فيصل العبدلي، مدير عام الهيئة، بحضور الدكتور صالح عبد الله هديه، وكيل وزارة التعليم العالي الليبيى.

وقال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن هذه الاتفاقية تأتي تتويجا لمناقشات بدأت أثناء زيارة مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي والوفد المصاحب له لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في يوليو 2021.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى دعم سبل التعاون والتفاهم الثنائي بين الطرفين وتبادل ودعم الخبرات في مجال التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية ودعم تنفيذ المشروعات وتطوير منظومة البحوث والابتكار ودعم الدراسات الاستراتيجية المستقبلية ونقل التكنولوجيا بين البلدين ودعم تنفيذ برامج لرواد الأعمال والمبتكرين والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال بهيئة البحث العلمي الليبية.

ومن جانبه أكد الدكتور صالح هدية وكيل وزارة التعليم العالي الليبية ورئيس الوفد، حرص الحكومة الليبية على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الليبية وربط البحث العلمي بالدراسات العليا وتطلع ليبيا للاستفادة من تجربة مصر الناجحة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتدويل المجلات العلمية والارتقاء بتصنيفات الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور سالم الهريشى، رئيس جامعة صبراته وعضو الوفد أهمية دعم تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك بين الجامعات الليبية والمصرية لدعم جهود ليبيا في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت إلى أن المناقشات ركزت على دعم تنفيذ اتفاقيات بناء قدرات الباحثين وتعزيز مهاراتهم البحثية والمهنية، مؤكدا أهمية هذا التعاون لتضمنه عددًا من المهارات الهامة للباحثين، والتي يحتاجونها لشق طريقهم في مجالات العلوم المختلفة وتطبيقاتها.

وقال الدكتور فيصل العبدلي، رئيس هيئة البحث العلمي الليبية إن التعاون مع مصر يهدف إلى الاستفادة من خبرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية في تقديم كل أشكال الدعم لقطاعات البحث العلمي الليبية، وتنمية مجتمع العلماء والباحثين للمساهمة في تنمية قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.

وأضاف أنه بحث مع الجانب المصري الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة وتطلعنا إلى دعمهم في تفعيل برامج الدورات التدريبية والتنمية البشرية، وإطلاق منصة للخبراء الليبيين على غرار منصة الخبراء المصريين المتوفرة لدى موقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالفعل، وتشجيع الزيارات المتبادلة بين الخبراء والعلماء المصريين والليبيين، ودعم تنفيذ مشروعات بحوث وتطوير وابتكار مشتركة، بالإضافة إلي دعم إصدار مجلات علمية مشتركة محكمة وتدويل المجلات الليبية.​