رئيسة تايوان تدعو لمزيد من الاستعداد العسكري

دعت رئيسة تايوان تساي إنغ وين بلادها إلى مزيد من الاستعداد العسكري وذلك في أعقاب تصريحات وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم بأن: "تايوان ليست مثل أوكرانيا ولطالما كانت جزءا لا يتجزأ من الصين".

من جانب آخر، أدانت رئيسة تايوان روسيا لإصدارها أوامر بدخول قواتها إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في أوكرانيا.

وزادت الصين، التي تزعم أن الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي أراضي تابعة لها، من نشاطها العسكري حول تايوان على مدار العامين الماضيين وصعدت جهودها للحد من دورها الدولي، وانتقدت أولئك الذين سعوا لدعم تايبيه أو تعزيز العلاقات معها.

وفي العام الماضي، تمنت تساي للصين عام قمري جديد سعيد ، لكنها قالت إنها لن تستسلم للضغوط الصينية وكررت الدعوة لاستئناف الحوار مع بكين. وهو ما رفضته الصين.