حفاظاً على سلامتهم.. روسيا تجلي جميع موظفيها لدى أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

بدأت روسيا بإجلاء جميع مواطنيها الموظفين في البعثات الدبلوماسية لدى أوكرانيا.

وقالت البعثة الدبلوماسية: “لقد بدأ بالفعل إجلاء الموظفين”، بحسب ما نشر موقع “غازيتا”.

هذا وقالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، إن موسكو ستجلي موظفي سفارتها من أوكرانيا في أقرب وقت.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه “في ظل الظروف الحالية، فإن أولويتنا الأولى هي رعاية الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة والقنصليات العامة”.

وأكدت أن “القيادة الروسية قررت إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا حفاظا على حياتهم وسلامتهم”.

وأوضحت أن “القرار سيتم تنفيذه في أقرب وقت”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، قد صرح الثلاثاء، إن روسيا لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا.

وقال رودينكو تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “لا نفكر في مثل هذا القرار، إنه ليس خيارنا”.

وأضاف: “موسكو تعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك داخل الحدود التي يمارس فيها قادة الجمهوريتين سلطاتهما”.

وقال زيلينسكي في وقت سابق الثلاثاء إن كييف تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ “اتفاقات مينسك” للتسوية في جنوب شرق البلاد.