وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الروسي آخر المستجدات الإقليمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

بحث وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، “المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك” وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد عبدالله بن زايد على “قوة ومتانة علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وقيادتي البلدين والحرص على تعزيز آفاق التعاون الإماراتي الروسي في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة”، بحسب الوكالة ذاتها.

وقالت الوكالة الإماراتية في بيان إن الاتصال الهاتفي بحث “علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية” بين أبوظبي وموسكو، دون أن تضيف تفاصيل أخرى.

يأتي الاتصال الهاتفي وسط أزمة دبلوماسية عالمية، حيث أعلنت دول عدة فرض عقوبات تستهدف روسيا بعد اعتراف الكرملين بـ “استقلال” منطقتين في أوكرانيا يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من موسكو.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت أستراليا، فرض عقوبات على ثمانية مستشارين أمنيين للرئيس الروسي، في حين أعلنت اليابان عن نيتها الإقدام على خطوة مماثلة.

وفرض رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الثلاثاء، عقوبات اقتصادية على روسيا، واصفا ما تقوم به موسكو ضدّ أوكرانيا بأنّه “غزو إضافي لدولة ذات سيادة، وهو أمر غير مقبول البتّة”.

وألغى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اجتماعه المقرر، الخميس، في جنيف مع لافروف لمناقشة أزمة أوكرانيا.

وقال بلينكن: “الآن بعد أن بدأ الغزو وأوضحت روسيا رفضها الشامل للدبلوماسية، فليس من المنطقي المضي قدما في هذا الاجتماع في هذا الوقت”.