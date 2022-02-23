أبوظبي تؤكد “قوة ومتانة” العلاقات مع موسكو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على قوة ومتانة علاقات الصداقة بين بلاده وروسيا والحرص على تعزيز التعاون الإماراتي الروسي في كل المجالات.

يأتي هذا فيما تصعد الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغط على روسيا عن طريق العقوبات بعد انتشار قوات روسية في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وبحث بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية الروسي، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية.

كما بحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن زايد، قوة ومتانة علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وقيادتي البلدين، والحرص على تعزيز آفاق التعاون الإماراتي الروسي في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.