شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تسمح بنزع كمامات الوجه لركاب شبكة المواصلات العامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت هيئة النقل العام في العاصمة البريطانية في لندن، اليوم، السماح بنزع كمامات الوجه لركاب شبكة المواصلات العامة.

وأكدت أنها ألغت قرار إلزام الركاب بارتداء الكمامات الواقية بدءا من غد الخميس 24 فبراير الجاري، حسب “رويترز”.

وأوضحت الهيئة أن ارتداء أقنعة الوجه لن يكون إلزاميا بموجب القانون أو شرطًا قانونيا.

ويأتي قرار الهيئة بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون، عن خطط لإلغاء قيود فيروس كورونا.

وأكدت وسائل إعلام بريطانية، أنه من المقرر أن يتم إلغاء جميع القواعد الإلزامية التي تمس الحريات الشخصية، لتصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بارتياد المتاجر واستخدام وسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية.