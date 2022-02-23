شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مفاجئ من “ترامب” بشأن ما فعله “بوتن” في “أوكرانيا” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

فاجأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، دول العالم بعد إشادته باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا لوغانسك ودونيتسك، واصفا ذلك بأنه عمل “عبقري”.

وقال ترامب في مقابلة إذاعية بحسب فرانس برس: “بوتن يعلن استقلال منطقة كبيرة من أوكرانيا، هذا رائع”.

وواجهت روسيا ردود فعل دولية قاسية بعد إعطاء بوتن أوامر لقواته بدخول أوكرانيا لحفظ السلام في المنطقتين الانفصاليتين.

وجاءت الخطوة الروسية مع انتشار عشرات الآلاف من الجنود الروس على حدود أوكرانيا ووسط تحذيرات من غزو روسي شامل.

واعتبر ترامب أن تكتيكات بوتن كانت “ذكية”، دون أن يعقّب أكثر، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تطبق مثل هذه التكتيكات عند حدودها مع المكسيك.

وأوضح: “لو أديرت الأزمة بشكل صحيح لما كان هناك أي سبب لحدوث ما يحدث حاليا في أوكرانيا”.

وتابع قائلا: “أعرف فلاديمير بوتن جيدا، وما كان ليفعل أبدا في ظل إدارة ترامب ما يفعله حاليا، مستحيل!”.